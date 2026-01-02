Ще одна країна натякнула, що Україні про НАТО час назавжди забути

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Київ має це усвідомити та припинити мріяти про нереальне. Таку думку він висловив у інтерв'ю TASR.

Членство України у НАТО. Фото: з відкритих джерел

"Україна ніколи не стане членом НАТО, і вступ до ЄС їй також буде складно забезпечити", — сказав Калиняк.

Також міністр оборони Словаччини зазначив, що не вірить у те, що "коаліція охочих" справді зможе досягти результату.

"Вона ("коаліція охочих" – ред.) надіслала солдатів? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні", — наголосив Калиняк.

За його словами, Україна мала шанс завершити війну ще 2022 року. Він додав, що створення спільної європейської армії може бути логічним кроком лише у разі відсутності членства в НАТО.

"Або ми до НАТО, і тоді нам це не потрібно, чи ми в Європі", — сказав Калиняк.

Цікаво, що результати дослідження проведеного Фондом Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року свідчать про те, що найбільш прийнятною серед запропонованих умов для українців є відмова від вступу України до НАТО. Погодитись на це готові 35% українців, однак абсолютна більшість (51%) проти такої поступки.

Як зазначають соціологи, оцінка прийнятності цієї умови пов'язана з варіантом забезпечення безпеки, який респонденти вважали найкращим для України. Серед респондентів, які обирали НАТО найкращим варіантом безпеки, погодитися на відмову від вступу до НАТО готово було 13%. А серед респондентів, які обирали нейтральний статус із міжнародними гарантіями – 69%, ставку виключно на власні сили – 61%, позаблоковий статус – 75%. Невизначеність за моделлю безпеки теж була пов'язана з готовністю поступитися вступом до НАТО в обмін на припинення війни.



