Есть риск заморозки войны в Украине: Столтенберг сделал новое заявление

Президент России Владимир Путин может попытаться заморозить войну против Украины. Такие риски действительно есть. Однако Украина и ее союзники сделают все, чтобы этого не произошло. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Войны по своей природе не предсказуемы, и никто не может точно предсказать, как именно эта война будет развиваться. Конечно, мы надеемся, что мы сможем иметь справедливый и долговременный мир так быстро, как это возможно. Мы работаем, чтобы достичь этого. Но самый короткий путь к миру — это оказание военной поддержки Украине", — заявил генсек НАТО.

По его словам, единственный путь к миру – это военная поддержка Украины. Российскому руководству важно понять, что победа на поле боя российской армии невозможна, Украина имеет достаточно средств и возможностей, чтобы себя защитить.

При этом Столтенберг признал, что всегда есть риск заморозки войны. От позиции Украины и союзников зависит многое, чтобы этот сценарий Кремля не осуществился.

"Конечно, всегда есть риск, что президент Путин это (замораживание войны – ред.) сделает. Мы видели, что он пытается сделать все, что может помешать украинцам освобождать свою землю", – заявил Столтенберг.

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