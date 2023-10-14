Есть риск заморозки войны в Украине: Столтенберг сделал новое заявление

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Кравцев Сергей
Президент России Владимир Путин может попытаться заморозить войну против Украины. Такие риски действительно есть. Однако Украина и ее союзники сделают все, чтобы этого не произошло. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
По его словам, единственный путь к миру – это военная поддержка Украины. Российскому руководству важно понять, что победа на поле боя российской армии невозможна, Украина имеет достаточно средств и возможностей, чтобы себя защитить.
При этом Столтенберг признал, что всегда есть риск заморозки войны. От позиции Украины и союзников зависит многое, чтобы этот сценарий Кремля не осуществился.
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