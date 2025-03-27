Рютте ответил, будет ли потенциальное вступление Украины в НАТО частью мирного соглашения

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Кравцев Сергей
Перспективу членства Украины в НАТО никто не в праве отбросить. Этот пункт не будет прописан в потенциальном мирном соглашении о завершении войны в Украине. Вариант со вступлением Украины в Альянс возможен "отдельно от того, что может произойти в будущем". Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте в Польше во время общения со слушателями Варшавской школы экономики.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Марк Рютте напомнил то, что происходило на прошлом саммите в Вашингтоне, где было подчеркнуто, что путь Украины к членству в НАТО необратим. Но членство в НАТО не может быть частью мирного соглашения.
Генсек также отметил, что Украина и НАТО поддерживают интенсивное сотрудничество. Рютте поделился, что иногда он дважды в сутки звонит президенту Владимиру Зеленскому.
Читайте также на портале "Комментарии" — нормализации отношений с Россией не будет даже после окончания войны в Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте выразил радость, что президент США Дональд Трамп "вывел из тупика Украину и Россию".
Также издание "Комментарии" сообщало – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вступление Украины в Альянс не рассматривается как часть предполагаемого мирного соглашения, но это может измениться.
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