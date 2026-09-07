Эта атака стала красной линией для НАТО: ответ Путину готовят "на самом высоком уровне"

Европейские страны пока не выработали эффективного ответа на гибридную кампанию России, а риск новых атак на территории Европы продолжает расти. Об этом Financial Times заявили высокопоставленные представители европейских оборонных и разведывательных структур.

НАТО. Фото: из открытых источников

Одним из наиболее тревожных эпизодов они считают сорванную атаку на аэропорт Лейпцига. Там был обнаружен беспилотник, который, по данным издания, был оснащен взрывчаткой. Европейские чиновники считают, что этот инцидент продемонстрировал ощущение безнаказанности, с которым Россия может проводить агрессивные операции против стран НАТО.

"Совершенно очевидно, что мы делаем недостаточно для сдерживания провокаций, которые не достигают уровня статьи 5", — заявил один из высокопоставленных западных чиновников.

По его словам, существующие механизмы достаточно эффективны для предотвращения масштабной обычной или ядерной войны, однако подход к гибридным угрозам необходимо пересмотреть.

В последние два года российские спецслужбы и связанные с ними структуры, как утверждает Financial Times, проводят в Европе кампанию скрытых атак. Речь идет о дезинформации, кибератаках, поджогах складов, нападениях на имущество политиков и повреждении подводных коммуникаций.

Один из чиновников назвал историю с Лейпцигом переломным моментом, который оказал "очень, очень серьезное влияние" на европейские столицы. По его словам, на высшем уровне уже обсуждается долгосрочный ответ Москвы.

Ситуацию осложняет позиция США. Президент Дональд Трамп стремится снизить оценку российской угрозы и после инцидента с Лейпцигом заявил, что Путин якобы не намерен атаковать территорию НАТО.

Европейские разведслужбы теперь готовятся к возможному увеличению числа менее масштабных атак – диверсий, актов вандализма и поджогов гражданских объектов. Особую тревогу вызывает то, что такая кампания может совпасть с важными выборами в европейских странах в 2027 году.

Эксперт Chatham House Кир Джайлз предупреждает: если Россия не столкнется с ощутимой ценой за подобные действия, она продолжит расширять границы допустимого. Именно размытость границы между гибридной атакой и угрозой статье 5 НАТО, по его мнению, создает дополнительный риск для Европы.

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