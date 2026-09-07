Ця атака стала червоною лінією для НАТО: відповідь Путіну готують "на найвищому рівні"

Європейські країни поки що не виробили ефективної відповіді на гібридну кампанію Росії, а ризик нових атак на території Європи продовжує зростати. Про це Financial Times заявили високопоставлені представники європейських оборонних та розвідувальних структур.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Одним із найбільш тривожних епізодів вони вважають зірвану атаку на аеропорт Лейпцига. Там було виявлено безпілотника, який, за даними видання, було оснащено вибухівкою. Європейські чиновники вважають, що цей інцидент продемонстрував відчуття безкарності, з якою Росія може проводити агресивні операції проти країн НАТО.

"Цілком очевидно, що ми робимо недостатньо для стримування провокацій, які не досягають рівня статті 5", — заявив один із високопосадовців західних чиновників.

За його словами, існуючі механізми є досить ефективними для запобігання масштабній звичайній або ядерній війні, проте підхід до гібридних загроз необхідно переглянути.

В останні два роки російські спецслужби та пов'язані з ними структури, як стверджує Financial Times, проводять у Європі кампанію прихованих атак. Йдеться про дезінформацію, кібератаки, підпали складів, напади на майно політиків та пошкодження підводних комунікацій.

Один із чиновників назвав історію з Лейпцигом переломним моментом, який зробив "дуже, дуже серйозний вплив" на європейські столиці. За його словами, на найвищому рівні вже обговорюється довгострокова відповідь Москви.

Ситуацію ускладнює позиція США. Президент Дональд Трамп прагне знизити оцінку російської загрози і після інциденту з Лейпцигом заявив, що Путін нібито не має наміру атакувати територію НАТО.

Європейські розвідслужби тепер готуються до можливого збільшення менш масштабних атак – диверсій, актів вандалізму та підпалів цивільних об'єктів. Особливу тривогу викликає те, що така кампанія може збігтися із важливими виборами у європейських країнах у 2027 році.

Експерт Chatham House Кір Джайлз попереджає: якщо Росія не зіткнеться із відчутною ціною за подібні дії, вона продовжить розширювати межі допустимого. Саме розмитість кордону між гібридною атакою та загрозою статті 5 НАТО, на його думку, створює додатковий ризик для Європи.

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