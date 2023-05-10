Беспрецедентное событие: НАТО откроет первый офис в Азии

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси заявил, что его страна ведет переговоры об открытии первого офиса НАТО в Азии. Одной из причин такого решения стало вторжение России в Украину, которое сделало мир менее стабильным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси. Фото из открытых источников

Йосимаса Хаяси сообщил, что переговоры продолжаются, однако никак и детали относительно офиса НАТО в Японии еще не определены. Глава МИД Японии считает, что нападение России на территорию Украины всколыхнуло мир далеко за пределами европейского континента. В результате Япония пересмотрела свою региональную безопасность.

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"Причина, почему мы это обсуждаем, заключается в том, что после агрессии России против Украины мир (стал) более нестабильным. То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается вопросом в Восточной Европе, и это оказывает непосредственное влияние на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО… все важнее", — говорит Йосимаса Хаяси.

У НАТО есть подобные офисы в других странах, в частности в Австрии и Украине, однако на азиатском континенте он станет первым. Этот офис позволит НАТО проводить обсуждения со своими партнерами, включая Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Следует отметить, что Япония не является членом НАТО. Однако после вторжения России в Украину Япония, как и Южная Корея, стали активнее сотрудничать с военным альянсом, ведь такие страны как Китай и Северная Корея начали наращивать военный потенциал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония оказала мощную финансовую поддержку Украине.

Также "Комментарии" писали о беспокойстве НАТО из-за возможных диверсий России.