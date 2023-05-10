logo

BTC/USD

27593.47

ETH/USD

1839.74

LTC/USD

79.27

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Беспрецедентное событие: НАТО откроет первый офис в Азии
commentss НОВОСТИ Все новости

Беспрецедентное событие: НАТО откроет первый офис в Азии

Япония, не являющаяся членом НАТО, собирается открыть первый офис военного альянса в Азии.

сегодня, 11:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси заявил, что его страна ведет переговоры об открытии первого офиса НАТО в Азии. Одной из причин такого решения стало вторжение России в Украину, которое сделало мир менее стабильным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Беспрецедентное событие: НАТО откроет первый офис в Азии

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси. Фото из открытых источников

Йосимаса Хаяси сообщил, что переговоры продолжаются, однако никак и детали относительно офиса НАТО в Японии еще не определены. Глава МИД Японии считает, что нападение России на территорию Украины всколыхнуло мир далеко за пределами европейского континента. В результате Япония пересмотрела свою региональную безопасность.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Причина, почему мы это обсуждаем, заключается в том, что после агрессии России против Украины мир (стал) более нестабильным. То, что происходит в Восточной Европе, не ограничивается вопросом в Восточной Европе, и это оказывает непосредственное влияние на ситуацию здесь, в Тихоокеанском регионе. Вот почему сотрудничество между нами в Восточной Азии и НАТО… все важнее", — говорит Йосимаса Хаяси.

У НАТО есть подобные офисы в других странах, в частности в Австрии и Украине, однако на азиатском континенте он станет первым. Этот офис позволит НАТО проводить обсуждения со своими партнерами, включая Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Следует отметить, что Япония не является членом НАТО. Однако после вторжения России в Украину Япония, как и Южная Корея, стали активнее сотрудничать с военным альянсом, ведь такие страны как Китай и Северная Корея начали наращивать военный потенциал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Япония оказала мощную финансовую поддержку Украине.

Также "Комментарии" писали о беспокойстве НАТО из-за возможных диверсий России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2023/05/10/asia/japan-foreign-minister-hayashi-nato-intl-hnk/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!