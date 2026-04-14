"Это было наше обещание": первая страна ЕС официально готовит референдум о выходе из НАТО

В Словении появились политические инициативы по возможному выходу страны из НАТО. Новоизбранный спикер парламента Зоран Стеванович заявил о намерении провести соответствующий референдум.

Зоран Стеванович. Фото из открытых источников

Зоран Стеванович заявил, что идея референдума была частью предвыборных обещаний, и власти намерены вынести вопрос членства Словении в Альянсе на всенародное голосование.

"Должен сказать, что мы обещали народу референдум по вопросу выхода из НАТО и мы проведем этот референдум", — сказал спикер парламента.

Стеванович подчеркнул, что страна должна проводить более независимую внешнюю политику и избегать участия в военных конфликтах. Политик также добавил, что Любляна должна ориентироваться, прежде всего, на собственные национальные интересы и сотрудничать с разными государствами без втягивания в геополитические противостояния.

"Мы будем решительно выступать против вмешательства в военные и дипломатические конфликты других, потому что Словения никогда от этого не получает выгоды", – добавил Стеванович.

Кроме того, Стеванович заявил о планах посетить Москву. По его словам, такая позиция не пророссийская, а прагматична.

Словения является членом НАТО с 29 марта 2004 года, присоединившись к Североатлантическому союзу в рамках широкого расширения. Страна активно участвует в деятельности НАТО, а в 2018 году Словения стала первой страной Альянса, Генштаб армии которой возглавила женщина.

