Головна Новини Світ НАТО
"Це була наша обіцянка": перша країна ЄС офіційно готує референдум про вихід із НАТО

У Словенії заговорили про вихід із НАТО. Спікер парламенту Стеванович планує провести референдум.

14 квітня 2026, 09:10
Slava Kot

У Словенії з’явилися політичні ініціативи щодо можливого виходу країни з НАТО. Новообраний спікер парламенту Зоран Стеванович заявив про намір провести відповідний референдум.

"Це була наша обіцянка": перша країна ЄС офіційно готує референдум про вихід із НАТО

Зоран Стеванович. Фото з відкритих джерел

Зоран Стеванович заявив, що ідея референдуму була частиною передвиборчих обіцянок, і влада має намір винести питання членства Словенії в Альянсі на всенародне голосування. 

"Мушу сказати, що ми обіцяли народу референдум з питання виходу з НАТО і ми цей референдум проведемо", — сказав спікер парламенту.

Стеванович наголосив, що країна повинна проводити більш незалежну зовнішню політику та уникати участі у військових конфліктах. Політик також додав, що Любляна має орієнтуватися передусім на власні національні інтереси та співпрацювати з різними державами без втягування у геополітичні протистояння.

"Ми рішуче виступатимемо проти втручання у військові та дипломатичні конфлікти інших, бо Словенія ніколи від цього не отримує вигоди", – додав Стеванович.

Крім того, Стеванович заявив про плани відвідати Москву. За його словами, така позиція не є проросійською, а прагматичною. 

Словенія є членом НАТО з 29 березня 2004 року, приєднавшись до Альянсу в межах великого розширення. Країна бере активну участь у діяльності НАТО, а у 2018 році Словенія стала першою країною Альянсу, Генштаб армії якої очолила жінка. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі насмішками відреагували на погрози Трампа вивести США з НАТО.

Також "Коментарі" писали про реакцію Чехії на заяву Трампа щодо можливого виходу США з НАТО.



Джерело: https://www.balkanweb.com/en/Slovenia-plans-referendum-on-NATO-exit/#gsc.tab=0
