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Европа готовится к новому конфликту с Трампом: чего больше всего опасаются в НАТО

Потеря республиканцами контроля над Конгрессом может подтолкнуть президента США к более жесткой внешней политике

2 ноября 2026, 14:25
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Кравцев Сергей

Европейские союзники США опасаются, что итоги промежуточных выборов в Конгресс могут привести к новому витку напряженности в отношениях с Дональдом Трампом. Если республиканцы потеряют большинство, американский президент может переключить внимание на внешнюю политику и усилить давление на НАТО. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов Альянса.

Европа готовится к новому конфликту с Трампом: чего больше всего опасаются в НАТО

НАТО. Фото: из открытых источников

В европейских столицах рассматривают такой сценарий как серьезный риск для безопасности континента. По оценкам трех собеседников издания, если Трамп столкнется с препятствиями при продвижении своей внутренней повестки, он может попытаться добиться политических успехов за рубежом. Одним из возможных шагов станет вывод из Европы еще нескольких тысяч американских военнослужащих.

"Критика НАТО давно стала неотъемлемой частью мировоззрения Трампа", – отметил высокопоставленный европейский чиновник в сфере обороны.

Дополнительную тревогу вызывает предстоящий пересмотр численности американского контингента в Европе, который должен завершиться до декабря. Дипломаты не исключают, что сокращение войск может стать способом заручиться поддержкой сторонников движения MAGA.

Возможны и другие меры: Вашингтон может увязать дальнейшее размещение своих военных в Европе с готовностью союзников поддержать американский вариант мирного соглашения по Украине. Среди опасений также – сокращение американских взносов в общий бюджет НАТО и ограничение участия США в программе PURL, через которую союзники закупают оружие для Киева.

Напряженность уже усилилась на фоне разногласий по поддержке Украины, ситуации со Starlink и контактов Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Теперь европейские дипломаты опасаются, что внутренние политические проблемы США могут дополнительно осложнить трансатлантические отношения.

При этом речь идет именно о сценариях, которые обсуждают дипломаты, а не о принятых решениях Вашингтона. В Белом доме отвергли опасения союзников: представитель администрации заявила Politico, что Трамп сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой. Некоторые представители стран Альянса также сомневаются, что президент пойдет на радикальное сокращение американского присутствия.

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Источник: https://www.politico.eu/article/allies-fear-donald-trump-could-target-nato-after-midterm-loss/
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