Европа не сможет себя защитить: в НАТО сделали резкое заявление

По словам генсека НАТО Марка Рютте, без американской поддержки расходы Европы на оборону должны будут существенно возрасти

26 января 2026, 20:25
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Евросоюз и Европа в целом не способны защитить себя самостоятельно без помощи США.

Европа не сможет себя защитить: в НАТО сделали резкое заявление

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По его словам, если кто-то думает иначе, то "пусть и дальше мечтает". Об этом сообщает The Guardian.

Рютте подчеркнул, что без американской поддержки расходы Европы на оборону должны будут вырасти до 10%. Кроме того, нужно будет закупить собственное ядерное вооружение и потратить "миллиарды и миллиарды евро".

Генсек НАТО считает, что Европе нужны США и аналогично США нужны НАТО. Рютте добавил, что даже при смене приоритетов Америки "всегда будет очень сильное присутствие США в Европе".

Кроме того, он предупредил, что показатели сбития Украиной российских беспилотников снизились, поскольку у нее недостаточно перехватчиков для эффективного противодействия.

Поэтому Рютте призвал депутатов Европарламента помочь ему убедить некоторых лидеров, имеющих множество перехватчиков, оказать помощь Украине.

"Это разница между жизнью и смертью изо дня в день, и это влияет на то, как мы защищаем важнейшую энергетическую инфраструктуру", – подчеркнул Рютте.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия остается главным и непосредственным противником НАТО, и ее угроза касается не только отдельных территорий, но и всей системы коллективной безопасности Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время традиционного "Украинского завтрака" в Давосе.

Рютте прокомментировал глобальные угрозы, отметив, что, хотя Китай активно наращивает военную мощь, именно агрессия России составляет самый серьезный вызов для Североатлантического альянса.



Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/26/ukraine-russia-us-greenland-europe-trade-deal-nato-latest-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69778c598f0891b4fa6610f2#block-69778c598f0891b4fa6610f2
