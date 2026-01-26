logo_ukra

Головна Новини Світ НАТО Європа не зможе себе захистити: у НАТО зробили різку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа не зможе себе захистити: у НАТО зробили різку заяву

За словами генсека НАТО Марка Рютте, без американської підтримки витрати Європи на оборону повинні будуть суттєво зрости

26 січня 2026, 20:25
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Євросоюз та Європа в цілому не здатні себе захистити самостійно без допомоги США. 

Європа не зможе себе захистити: у НАТО зробили різку заяву

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За його словами, якщо хтось думає інакше то "нехай і далі мріє". Про це повідомляє The Guardian. 

Рютте наголосив, що без американської підтримки витрати Європи на оборону повинні будуть зрости до 10%. Окрім того, слід буде закупити власне ядерне озброєння та витратити "мільярди і мільярди євро".

Генсек НАТО вважає, що Європі потрібні США, і аналогічно США потрібні НАТО. Рютте додав, що навіть при зміні пріоритетів Америки "завжди буде дуже сильна присутність США в Європі".

Окрім того, він попередив, що показники збиття Україною російських безпілотників знизилися, оскільки у неї недостатньо перехоплювачів для ефективної протидії. 

Тому Рютте закликав депутатів Європарламенту допомогти йому переконати деяких лідерів, які мають велику кількість перехоплювачів, надати допомогу Україні.

"Це різниця між життям і смертю день у день, і це впливає на те, як ми захищаємо найважливішу енергетичну інфраструктуру", — наголосив Рютте.

Як повідомляв портал "Коментарі", Росія залишається головним та безпосереднім противником НАТО, і її загроза стосується не лише окремих територій, а всієї системи колективної безпеки Альянсу. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час традиційного "Українського сніданку" в Давосі.

Рютте прокоментував глобальні загрози, зазначивши, що хоча Китай активно нарощує військову потужність, саме агресія Росії становить найсерйозніший виклик для Північноатлантичного альянсу.



Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/jan/26/ukraine-russia-us-greenland-europe-trade-deal-nato-latest-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69778c598f0891b4fa6610f2#block-69778c598f0891b4fa6610f2
