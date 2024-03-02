Финляндия заговорила о размещении на своей территории ядерного оружия

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна должна обладать реальным ядерным средством сдерживания от потенциальной агрессии России.

Финляндия остерегается агрессии РФ. Фото из открытых источников

Президент допустил размещение ядерного оружия на финской территории, если парламент страны изменит законодательство, запрещающее размещение ядерного оружия в Финляндии, несмотря на вступление в НАТО.

"Финляндия должна иметь реальное ядерное средство сдерживания. И это то, что мы имеем, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания через наше членство. Первый – это военные, то есть солдаты. Второй – это ракеты, то есть боеприпасы. И третий – это ядерное сдерживание, которое может предоставить США", — заявил Александр Стубб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если Украина проиграет войну РФ, диктатор Владимир Путин не остановится и нападет на страны НАТО, заявил на слушаниях Комитета по вооруженным силам Палаты представителей глава Пентагона Ллойд Остин. "Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится. Путин продолжит более агрессивные действия в регионе. А другие автократы по всему миру будут смотреть на это и будут поощрены тем фактом, что это произошло и что мы не смогли поддержать демократическое государство", — подчеркнул глава Пентагона.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время боев в Авдеевке и за пределами города российская армия применяет разное вооружение и тактику, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг постоянно адаптируется, ищет разные пути и при этом традиционно не бережет личный состав.