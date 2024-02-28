Франция подняла в воздух истребители для перехвата российского военного самолета

Из-за действий российского самолета, приблизившегося к побережью Эстонии, Франция подняла в воздух свои истребители Mirage 2000. Целью таких действий стала защита воздушного пространства союзников Франции по НАТО.



Французский истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников

27 февраля Генеральный штаб вооруженных сил Франции сообщил о взлете своего истребителя по тревоге из-за деятельности российского военного самолета вблизи границ НАТО.

"Взлет по тревоге и перехват самолета-разведчика Ил-20 РФ у побережья Эстонии", — говорится в сообщении Генштаба Франции.

Также французское военное управление объяснило причины своих действий и необходимость взлета истребителей Mirage 2000.

"Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников", — добавили во французском генштабе.

Отметим, что это не первый раз страны НАТО реагируют на российские самолеты и высылают свои истребители на перехват. Один из последних подобных случаев произошел в январе вблизи Германии. Тогда Берлин вынужден был поднять свои истребители для перехвата самолета РФ. Подобные случаи в прошлом году фиксировали вблизи Аляски и Норвегии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, сможет ли Украина использовать западные истребители F-16 для ударов по России. По его словам, Украина имеет право на ответ по территории России, однако у союзников разная политика по применению западных самолетов для атаки по РФ.

Также "Комментарии" писали, что существуют механизмы, по которым Украина может привлекать иностранных пилотов в ряды ВСУ для войны против России на истребителях F-16. Однако пока Украина не позволяет пилотам из других стран воевать в Украине.



