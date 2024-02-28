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Главная Новости Мир НАТО Франция подняла в воздух истребители для перехвата российского военного самолета
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Франция подняла в воздух истребители для перехвата российского военного самолета

Франция отреагировала на тревогу по поводу вмешательства в воздушное пространство НАТО и отправила истребители на перехват самолета России.

сегодня, 10:11
Автор:
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Slava Kot
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Из-за действий российского самолета, приблизившегося к побережью Эстонии, Франция подняла в воздух свои истребители Mirage 2000. Целью таких действий стала защита воздушного пространства союзников Франции по НАТО.

Франция подняла в воздух истребители для перехвата российского военного самолета

Французский истребитель Mirage 2000. Фото из открытых источников

27 февраля Генеральный штаб вооруженных сил Франции сообщил о взлете своего истребителя по тревоге из-за деятельности российского военного самолета вблизи границ НАТО.

"Взлет по тревоге и перехват самолета-разведчика Ил-20 РФ у побережья Эстонии", — говорится в сообщении Генштаба Франции.

Также французское военное управление объяснило причины своих действий и необходимость взлета истребителей Mirage 2000.

"Цель: защитить воздушное пространство наших балтийских союзников", — добавили во французском генштабе.

Отметим, что это не первый раз страны НАТО реагируют на российские самолеты и высылают свои истребители на перехват. Один из последних подобных случаев произошел в январе вблизи Германии. Тогда Берлин вынужден был поднять свои истребители для перехвата самолета РФ. Подобные случаи в прошлом году фиксировали вблизи Аляски и Норвегии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, сможет ли Украина использовать западные истребители F-16 для ударов по России. По его словам, Украина имеет право на ответ по территории России, однако у союзников разная политика по применению западных самолетов для атаки по РФ.

Также "Комментарии" писали, что существуют механизмы, по которым Украина может привлекать иностранных пилотов в ряды ВСУ для войны против России на истребителях F-16. Однако пока Украина не позволяет пилотам из других стран воевать в Украине.




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Источник: https://twitter.com/EtatMajorFR/status/1762499425736536106
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