Генсек НАТО назвал общую сумму помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от союзников военного альянса около 150 млрд евро. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

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После полномасштабного вторжения войск Российской Федерации страны мира выразили солидарность с Украиной и пытаются ее поддержать в войне против России. Союзники оказывают Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь, чтобы преодолеть последствия российской агрессии и изгнать оккупационные войска.

Перед встречей министров обороны ЕС и других союзников Украины генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил общую цифру помощи Украины. Это впервые западные чиновники обнародовали сумму пособия.

"Союзники НАТО за последний год отправили Украине военную и финансово-экономическую поддержку около 150 млрд евро", — сказал Йенс Столтенберг и добавил, что "65 млрд евро составляла военная помощь".

Кроме того, глава НАТО отметил необходимость наращивания производства снарядов и другой военной техники для обороны Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о словах министра обороны Украины перед встречей со своими коллегами, где Алексей Резников назвал наибольший приоритет Украины в снабжении оружием — системой противовоздушной обороны и боеприпасами.

Также "Комментарии" писал, что Алексей Резников ответил, стоит ли Украина за взрывами на газопроводе Nord Stream. По словам главы Минобороны, это не работа украинского правительства. Такое же мнение имеет немецкий коллега Резникова.