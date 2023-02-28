Генсек НАТО пообещал Украине все

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Моесеенко Валентина
Путин — самая большая опасность для мирового сообщества, в том числе и для стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, пишут "Комментарии".
Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно дать Украине все необходимое для победы над Россией
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Генсек НАТО приветствовал поддержку, которую страны Северной Европы оказывают Украине.
По словам Генсека, страны НАТО и их партнеры уже передали Киеву военную помощь более чем на $100 млрд.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что на днях Украина провела трехстороннюю встречу с представителями НАТО и ЕС, где обсудили вопросы предстоящей помощи для противостояния российской агрессии – главная задача – координация всех усилий.
Как писали "Комментарии" ранее, великий друг Украины Борис Джонсон намерен выдвигаться на пост генсека НАТО.
Читайте на портале "Комментарии" — в НАТО готовы предоставить долгосрочные гарантии для Украины , но есть нюанс.
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