Генсек НАТО пообещал Украине все

Путин — самая большая опасность для мирового сообщества, в том числе и для стран альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, пишут "Комментарии".



Йенс Столтенберг заявил, что НАТО должно дать Украине все необходимое для победы над Россией

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"Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины несет риски эскалации. Но пока наш крупнейший сосед готов ворваться в другую страну, свободных от риска вариантов не существует. Без сомнения, самый большой риск из всех, это если президент Путин победит в Украине. Так что поддерживать Украину — это не только моральное право, но и наша безопасность", — подчеркнул он.

Генсек НАТО приветствовал поддержку, которую страны Северной Европы оказывают Украине.

"Это меняет ситуацию на поле поя каждый день. Я благодарю всех стран Северной Европы за эту поддержку", — сказал он.

По словам Генсека, страны НАТО и их партнеры уже передали Киеву военную помощь более чем на $100 млрд.

"Мы должны предоставить возможность Украине сдерживать и защищаться от агрессии РФ, должны создать долгосрочные механизмы безопасности для нее, ведь будущее Украины в евроатлантической семье", — резюмировал он.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что на днях Украина провела трехстороннюю встречу с представителями НАТО и ЕС, где обсудили вопросы предстоящей помощи для противостояния российской агрессии – главная задача – координация всех усилий.

Как писали "Комментарии" ранее, великий друг Украины Борис Джонсон намерен выдвигаться на пост генсека НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — в НАТО готовы предоставить долгосрочные гарантии для Украины , но есть нюанс.