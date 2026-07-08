Генсек НАТО публично обратился к Путину с жестким предупреждением

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время саммита Альянса в Анкаре выступил с жестким обращением к президенту России Владимиру Путину, призвав Кремль отказаться от попыток запугать страны Североатлантического союза.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Отдельно Марк Рютте прокомментировал последние массированные российские удары по украинским городам. По его мнению, подобные атаки свидетельствуют не о силе Москвы, а о растущем отчаянии российского руководства из-за неспособности добиться решающих успехов на поле боя.
Генсек НАТО отметил, что Украина продолжает наносить чувствительные удары по российской экономике, энергетической инфраструктуре и объектам оборонно-промышленного комплекса в глубине территории РФ. Именно эти действия, считает он, существенно осложнили положение России.
По словам Марка Рютте, российская армия уже не способна проводить масштабные наступательные операции так, как это происходило несколько месяцев назад. Ситуация на фронте, по его оценке, все больше напоминает позиционное противостояние.
В этой связи, отметил глава Альянса, Кремль все чаще прибегает к неизбирательным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Однако подобная тактика не позволит Москве достичь своих целей.
Читайте также на портале "Комментарии" — саммит, который может изменить войну: что на самом деле будут решать Трамп и лидеры НАТО.