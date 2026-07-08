Генсек НАТО публично обратился к Путину с жестким предупреждением

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время саммита Альянса в Анкаре выступил с жестким обращением к президенту России Владимиру Путину, призвав Кремль отказаться от попыток запугать страны Североатлантического союза.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Не играйте с нами. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашу демократию и нашу территорию", — заявил генсек НАТО, подчеркнув, что Альянс остается исключительно оборонительным союзом, но готов защищать каждого своего члена.

Отдельно Марк Рютте прокомментировал последние массированные российские удары по украинским городам. По его мнению, подобные атаки свидетельствуют не о силе Москвы, а о растущем отчаянии российского руководства из-за неспособности добиться решающих успехов на поле боя.

Генсек НАТО отметил, что Украина продолжает наносить чувствительные удары по российской экономике, энергетической инфраструктуре и объектам оборонно-промышленного комплекса в глубине территории РФ. Именно эти действия, считает он, существенно осложнили положение России.

По словам Марка Рютте, российская армия уже не способна проводить масштабные наступательные операции так, как это происходило несколько месяцев назад. Ситуация на фронте, по его оценке, все больше напоминает позиционное противостояние.

В этой связи, отметил глава Альянса, Кремль все чаще прибегает к неизбирательным ударам по гражданской инфраструктуре Украины. Однако подобная тактика не позволит Москве достичь своих целей.

"Люди погибают, но Россия никогда не выиграет эту войну таким способом", — подчеркнул Рютте, подтвердив, что поддержка Украины останется одним из ключевых приоритетов НАТО.

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