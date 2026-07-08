Генсек НАТО публічно звернувся до Путіна із жорстким попередженням

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час саміту Альянсу в Анкарі виступив із жорстким поводженням до президента Росії Володимира Путіна, закликавши Кремль відмовитися від спроб залякати країни Альянсу.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Не грайте з нами. Ми ніколи ні на кого не нападемо. Ми тільки захищатимемо наш спосіб життя, нашу демократію і нашу територію", — заявив генсек НАТО, наголосивши, що Альянс залишається виключно оборонним союзом, але готовий захищати кожного свого члена.

Окремо Марк Рютте прокоментував останні російські масовані удари по українських містах. На його думку, подібні атаки свідчать не про силу Москви, а про зростаючий розпач російського керівництва через нездатність досягти вирішальних успіхів на полі бою.

Генсек НАТО зазначив, що Україна продовжує завдавати чутливих ударів по російській економіці, енергетичній інфраструктурі та об'єктам оборонно-промислового комплексу в глибині території РФ. Саме ці дії, вважає він, суттєво ускладнили становище Росії.

За словами Марка Рютте, російська армія вже не здатна проводити масштабні наступальні операції, як це відбувалося кілька місяців тому. Ситуація на фронті, за його оцінкою, дедалі більше нагадує позиційне протистояння.

У зв'язку з цим, зазначив голова Альянсу, Кремль все частіше вдається до невиборчих ударів по цивільній інфраструктурі України. Однак така тактика не дозволить Москві досягти своїх цілей.

"Люди гинуть, але Росія ніколи не виграє цю війну в такий спосіб", — підкреслив Рютте, підтвердивши, що підтримка України залишиться одним із ключових пріоритетів НАТО.

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