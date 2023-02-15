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Генсек НАТО рассказал, что имеет решающее значение в войне в Украине

Глава военного альянса подвел предварительные итоги встречи представителей контактной группы, собравшихся для помощи Украине.

сегодня, 14:32
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Автор:

Slava Kot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны в штаб-квартире военного альянса в Брюсселе, где подводит итоги встречи. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Генсек НАТО рассказал, что имеет решающее значение в войне в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

В Брюсселе продолжается встреча контактной группы министров обороны стран, являющихся союзниками Украины и помогающих противостоять российской агрессии. 15 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг подвел предварительные итоги на пресс-конференции, где сообщил, что имеет решающее значение для Украины в войне против России.


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"Время имеет решающее значение, и у Киева есть окно возможностей, чтобы перегнуть весы", — заявил Столтенберг, добавив, что он приветствует новые обещания союзников о поддержке Украины, "в частности, больше оружия и военной подготовки".

Глава НАТО также признал, что Россия и Китай представляют угрозу мировой безопасности. И военный альянс нуждается в усилении своих оборонительных возможностей.

"Этот шаг отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире с агрессивным поведением России, постоянным терроризмом и вызовами, которые создает Китай", – говорит Йенс Столтенберг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Столтенберга о российской агрессии в Украине. Генсек НАТО заявил, что Путин не ищет пути мирных переговоров, а накапливает войска для новых наступательных действий.

Также "Комментарии" писали о том, сколько процентов армии РФ находится в Украине по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/15/russia-ukraine-war-live-nato-members-meet-for-final-day-of-summit-ukrainian-children-sent-to-russian-re-education-camps#maincontent
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