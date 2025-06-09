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Генсек НАТО унизил главного переговорщика Путина: так войну не закончишь

Марк Рютте заявил, что для завершения войны за стол переговоров должен сесть Путин, а не историк Мединский

9 июня 2025, 23:50
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Кравцев Сергей

Для реального, а не показушного завершения войны, которую Россия ведет против Украины, за столом переговоров должен сидеть российский диктатор Владимир Путин, а не историк Владимир Мединский. Такое заявление в ходе выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. 

Генсек НАТО унизил главного переговорщика Путина: так войну не закончишь

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Чтобы положить конец этой войне, нужно, чтобы Путин сел за стол переговоров, а не этот историк (помощник правителя РФ Владимир Мединский – ред.), который сейчас дважды появляется в Стамбуле и снова рассказывает нам об истории России и Украины с 12 века. Я не знаю, что это было", – заявил генсек НАТО.

По словам Рютте, в этом процессе нужна "Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и положить конец войне". Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, нужно, сначала "сохранить Украину сильной в этой борьбе".

Читайте также на портале "Комментарии" — необратимый путь Украины в НАТО никто не отменял. Такое заявление во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"И я предполагаю, что он останется в силе и после саммита, независимо от того, будет ли он снова упомянут в коммюнике или нет. Я думаю, что это не имеет значения, потому что все формулировки, о которых мы ранее договорились, остаются в силе, пока мы не решим, что они больше не актуальны", – сказал генсек.

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Россия находится в войне с Украиной, российская военная машина набирает ход. РФ оперативно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение пяти лет. Такое мнение во время выступления в Chatham House высказал генсек НАТО Марк Рютте. 




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