Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Для реального, а не показушного завершения войны, которую Россия ведет против Украины, за столом переговоров должен сидеть российский диктатор Владимир Путин, а не историк Владимир Мединский. Такое заявление в ходе выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
По словам Рютте, в этом процессе нужна "Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и положить конец войне". Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, нужно, сначала "сохранить Украину сильной в этой борьбе".
Читайте также на портале "Комментарии" — необратимый путь Украины в НАТО никто не отменял. Такое заявление во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне 9 июня сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.
Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что Россия находится в войне с Украиной, российская военная машина набирает ход. РФ оперативно наращивает свое вооружение. Страна может подготовиться к нападению на НАТО в течение пяти лет. Такое мнение во время выступления в Chatham House высказал генсек НАТО Марк Рютте.
Новости