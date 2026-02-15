Глава НАТО Рютте рассказал, что ему сказал пес Патрон в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности поделился впечатлениями от недавнего визита в Украину. Он рассказал о поездках в пострадавшие регионы, последствиях российских атак и неожиданной встрече с псом Патроном.

Марк Рютте. Фото из открытых источников

Марк Рютте рассказал, что в Киеве он увидел последствия удара пяти ракет по теплоэлектростанции, что обеспечивает значительную часть столицы. В результате атаки без отопления остались около 250 тысяч человек в период, когда температура достигала минус 25 градусов ночью.

Отдельно генсек Альянса вспомнил знакомство с псом Патроном, ставшим символом войны России против Украины.

"Я встретился с Патроном. Это собака, которую ведут на место, где ударила ракета, и она вынюхивает неразорвавшуюся взрывчатку. Там все герои: спасатели; люди, спасающие жизнь; армейцы. Я даже собаке посмотрел в глаза, и он мне сказал, что мы никогда не сдадимся", — сказал Рютте.

Во время визита в Украину Рютте также посетил Ягодное в Черниговской области, где российские военные удерживали мирных жителей в подвале школы. По словам главы НАТО, украинцы пережили нечеловеческие условия, однако не жаловались, а говорили, что "Мы устойчивы, мы никогда не сдадимся".

