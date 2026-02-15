Очільник НАТО Рютте розповів, що йому сказав пес Патрон в Україні

Рубрики
Slava Kot
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції поділився враженнями від нещодавнього візиту до України. Він розповів про поїздки до постраждалих регіонів, наслідки російських атак і несподівану зустріч із псом Патроном.
Марк Рютте. Фото з відкритих джерел
Марк Рютте розповів, що у Києві він побачив наслідки удару п’яти ракет по теплоелектростанції, що забезпечує значну частину столиці. Внаслідок атаки без опалення залишилися близько 250 тисяч людей у період, коли температура сягала мінус 25 градусів уночі.
Окремо генсек Альянсу згадав знайомство з псом Патроном, який став символом війни Росії проти України.
Під час візиту до України Рютте також відвідав Ягідне на Чернігівщині, де російські військові утримували мирних жителів у підвалі школи. За словами очільника НАТО українці пережили нелюдські умови, однак не скаржилися, а говорили, що "Ми стійкі, ми ніколи не здамося".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму ефірі взялася кепкувати з поїздки генсека НАТО до Києва, зокрема з його зустрічі з українським псом-сапером Патроном.
Також "Коментарі" писали, що в США пропонують Путіну вручити приз "Людина року НАТО" за його дії, які об'єднали Альянс та американських конгресменів.