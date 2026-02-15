logo_ukra

Очільник НАТО Рютте розповів, що йому сказав пес Патрон в Україні

Марк Рютте поділився історією про пса Патрона з візиту в Україну.

15 лютого 2026, 18:00
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції поділився враженнями від нещодавнього візиту до України. Він розповів про поїздки до постраждалих регіонів, наслідки російських атак і несподівану зустріч із псом Патроном.

Очільник НАТО Рютте розповів, що йому сказав пес Патрон в Україні

Марк Рютте. Фото з відкритих джерел

Марк Рютте розповів, що у Києві він побачив наслідки удару п’яти ракет по теплоелектростанції, що забезпечує значну частину столиці. Внаслідок атаки без опалення залишилися близько 250 тисяч людей у період, коли температура сягала мінус 25 градусів уночі.

Окремо генсек Альянсу згадав знайомство з псом Патроном, який став символом війни Росії проти України.

"Я зустрівся з Патроном. Це собака, якого ведуть на місце, де вдарила ракета, і він винюхує вибухівку, що не вибухнула. Там всі герої: рятувальники; люди, які рятують життя; армійці. Я навіть собаці подивився в очі, і він мені сказав, що ми ніколи не здамося", — сказав Рютте.

Під час візиту до України Рютте також відвідав Ягідне на Чернігівщині, де російські військові утримували мирних жителів у підвалі школи. За словами очільника НАТО українці пережили нелюдські умови, однак не скаржилися, а говорили, що "Ми стійкі, ми ніколи не здамося".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму ефірі взялася кепкувати з поїздки генсека НАТО до Києва, зокрема з його зустрічі з українським псом-сапером Патроном.

Також "Коментарі" писали, що в США пропонують Путіну вручити приз "Людина року НАТО" за його дії, які об'єднали Альянс та американських конгресменів.



