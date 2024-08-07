Годовщина оккупации Россией части Грузии: какое заявление сделали в НАТО

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Кравцев Сергей
В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера НАТО Фару Дахлалу в Twitter (X).
НАТО. Фото из открытых источников
Спикер заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.
В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии. В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.
Стоит напомнить, Россия ввела войска на территории Грузии в августе 2008 года. В результате Грузию лишили контроля над Абхазией и Южной Осетией. Москва признала "независимость" регионов, однако в мире регионы считаются оккупированными и частью территорий Грузии.
Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО понимают, что в случае нападения с востока союзники столкнутся с проблемами переброски тяжелой техники и войск из-за "административных проволочек". Такое заявление сделал французский генерал Бертран Тужу, пишет "Politico".
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