Годовщина оккупации Россией части Грузии: какое заявление сделали в НАТО

В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера НАТО Фару Дахлалу в Twitter (X).

НАТО. Фото из открытых источников

Спикер заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.

"Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", — отметила Дахлала.

В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии. В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.

"Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении другими народами, международном праве, международно признанных границах, стремлении восстановить имперское доминирование", — заявили в МИД.

Стоит напомнить, Россия ввела войска на территории Грузии в августе 2008 года. В результате Грузию лишили контроля над Абхазией и Южной Осетией. Москва признала "независимость" регионов, однако в мире регионы считаются оккупированными и частью территорий Грузии.

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