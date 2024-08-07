logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Годовщина оккупации Россией части Грузии: какое заявление сделали в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Годовщина оккупации Россией части Грузии: какое заявление сделали в НАТО

Россию вновь призвали вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси

сегодня, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Грузии в 16-ю годовщину оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении спикера НАТО Фару Дахлалу в Twitter (X).

Годовщина оккупации Россией части Грузии: какое заявление сделали в НАТО

НАТО. Фото из открытых источников

Спикер заявила, что НАТО призывает Россию вывести войска из регионов Грузии, которые размещены там без согласия Тбилиси.

"Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", — отметила Дахлала.

В Министерстве иностранных дел Украины также сделали заявление в 16-ю годовщину российской агрессии против Грузии. В ведомстве подчеркнули, что Россия фактически превратила Абхазию и Цхинвальский регион в серую зону.

"Российский империализм на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Европе остается неизменным на протяжении веков и заключается в глубоко укоренившемся шовинизме и пренебрежении другими народами, международном праве, международно признанных границах, стремлении восстановить имперское доминирование", — заявили в МИД.

Стоит напомнить, Россия ввела войска на территории Грузии в августе 2008 года. В результате Грузию лишили контроля над Абхазией и Южной Осетией. Москва признала "независимость" регионов, однако в мире регионы считаются оккупированными и частью территорий Грузии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАТО понимают, что в случае нападения с востока союзники столкнутся с проблемами переброски тяжелой техники и войск из-за "административных проволочек". Такое заявление сделал французский генерал Бертран Тужу, пишет "Politico".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости