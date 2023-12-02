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Готовится ли Финляндия к войне с РФ: заявление министра обороны

В Финляндии объяснили, почему страна усиливает оборону

сегодня, 20:39
Автор:
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Марьян Ощановский
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Упреки, что, мол, Финляндия готовится к прямой войне с РФ является полной чепухой. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает портал "Комментарии".

Готовится ли Финляндия к войне с РФ: заявление министра обороны

В Финляндии прокомментировали заявления о возможной войне с РФ. Фото из открытых источников

Недавно Финляндия вместе с участниками оборонного сотрудничества JEF усилила наблюдение за Балтийским морем. В частности, они вывели в море 20 военных кораблей.


В ответ на подобные действия российские пропагандистские медиа заявили, что Финляндия якобы хочет спровоцировать прямой военный конфликт с РФ.

На упреки пропагандистов ответил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он заявил, что усиление наблюдения в Балтийском море "вызвано ситуацией безопасности в соседних с Финляндией регионах, которая изменилась из-за войны в Украине".

"(Упреки россиян – ред.) — это полная чушь. Финляндия, а также наши западные партнеры и союзники принимают меры исключительно для собственной защиты", — сказал Антти Хяккянен.

Министр обороны подчеркнул, что у Финляндии и НАТО нет никаких планов нападать на любую страну, а РФ своими заявлениями "старается перевернуть все с ног на голову".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Финляндии на две недели – с 30 ноября по 13 декабря – полностью перекроет сухопутную границу с Россией. Российско-финская граница будет полностью перекрыта для желающих получить убежище в Финляндии. Пересекать границу смогут только грузовики с товаром.

В Финляндии убеждены, что Кремль устраивает провокации на границе, к которым привлекает мигрантов, чтобы отомстить стране за вступление в НАТО и расширение сотрудничества с США в оборонной сфере. В Москве все обвинения традиционно отрицают. В НАТО же уверены, что Россия своими провокациями пытается давить на страны Европы.



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Источник: https://yle.fi/a/74-20063250
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