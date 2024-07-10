Холодная война вернулась: Дуда назвал главную причину

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в мир вновь вернулась ситуация холодной войны, а причиной этого стало возрождение имперских амбиций России. По словам польского лидера, Запад недостаточно реагировал на агрессивные действия Путина.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Анджей Дуда в интервью изданию Politico назвал причиной нестабильности в мире Россию.
По словам Дуды, Запад мало реагировал на действия Владимира Путина. Президент Польши подчеркнул, что резких заявлений и санкций против России было недостаточно, чтобы остановить российского диктатора, поэтому НАТО должно сильнее отвечать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили, что Украина может быть недовольна итогами, которые будут приняты результатами саммита НАТО в Вашингтоне.
Также "Комментарии" писали о заявлении Анджея Дуды, в котором он объяснил, почему Польша не отправляет в Украину одну из американских систем противовоздушной обороны. По словам Дуды, Польша должна иметь защиту, чтобы позаботиться о себе в случае возникновения опасности.
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Ігор
сегодня, 10:54
От і нехай Калінінград. Нехай балтійські мікронедокраїни повертаються в рідну говень, щоб більше ніхто не займався ескалацією і провокаціями.