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Холодная война вернулась: Дуда назвал главную причину

Анджей Дуда считает, что Россия создала нестабильность в мире из-за своих имперских амбиций.

сегодня, 11:50
Автор:
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Slava Kot
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в мир вновь вернулась ситуация холодной войны, а причиной этого стало возрождение имперских амбиций России. По словам польского лидера, Запад недостаточно реагировал на агрессивные действия Путина.

Холодная война вернулась: Дуда назвал главную причину

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда в интервью изданию Politico назвал причиной нестабильности в мире Россию.

"Мы должны быть честными и сказать себе, что ситуация холодной войны вернулась, и это не из-за действий Соединенных Штатов, а из-за возрождения имперских амбиций России", — заявил Дуда.

По словам Дуды, Запад мало реагировал на действия Владимира Путина. Президент Польши подчеркнул, что резких заявлений и санкций против России было недостаточно, чтобы остановить российского диктатора, поэтому НАТО должно сильнее отвечать.

"Запад не отреагировало должным образом. Россия укрепляет и наращивает свое военное присутствие в Калининграде, и сегодня это наиболее сильно милитаризованный кусок земли в мире. Россия также открыто говорит о размещении ядерного оружия в Беларуси, и эти действия являются новой угрозой для НАТО, поэтому ответ НАТО сегодня должен быть адекватный уровню этой угрозы", — сказал Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше заявили, что Украина может быть недовольна итогами, которые будут приняты результатами саммита НАТО в Вашингтоне.

Также "Комментарии" писали о заявлении Анджея Дуды, в котором он объяснил, почему Польша не отправляет в Украину одну из американских систем противовоздушной обороны. По словам Дуды, Польша должна иметь защиту, чтобы позаботиться о себе в случае возникновения опасности.



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От і нехай Калінінград. Нехай балтійські мікронедокраїни повертаються в рідну говень, щоб більше ніхто не займався ескалацією і провокаціями.


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