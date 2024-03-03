Илон Маск поддержал идею, что НАТО должно прекратить свое существование

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что после распада стран Варшавского договора перестал существовать смысл для продолжения работы НАТО. Маск поддержал идею, что вместо расформирования, НАТО начало расширение и якобы создало "враждебность" для других стран.



Илон Маск поддержал идею расформировать НАТО. Фото из открытых источников

Илон Маск прокомментировал сообщение американского инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что после распада СССР НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом, а причина существования альянса исчезла.

"Но вместо того чтобы расформироваться, он придумал новую миссию: расширение. И в цикле расширения НАТО создали враждебность, необходимую для своего оправдания", — пишет бизнесмен.

Илон Маск согласился с этим утверждением, поддержав, что НАТО должно прекратить существование.

"Правда. Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор распались", — написал Илон Маск.

Отметим, что, несмотря на заявления Илона Маска и Дэвида Сакса, именно Варшавский договор стал реакцией на образование НАТО, а не наоборот. НАТО – это коллективная система безопасности, которая не нацелена на одного врага, а ее целью является защита членов организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поддержал идею о неизбежном поражении Украины в войне с Россией.

Также "Комментарии" писал, что Илон Маск обвинил Джо Байдена в наглой лжи. По его словам, Украине нужно идти на мирное соглашение, ведь оккупированные территории останутся под контролем России. Кроме того, Маск призвал лидеров Европы признать такую ситуацию.