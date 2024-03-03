Илон Маск поддержал идею, что НАТО должно прекратить свое существование

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Slava Kot
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что после распада стран Варшавского договора перестал существовать смысл для продолжения работы НАТО. Маск поддержал идею, что вместо расформирования, НАТО начало расширение и якобы создало "враждебность" для других стран.
Илон Маск поддержал идею расформировать НАТО. Фото из открытых источников
Илон Маск прокомментировал сообщение американского инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что после распада СССР НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом, а причина существования альянса исчезла.
Илон Маск согласился с этим утверждением, поддержав, что НАТО должно прекратить существование.
Отметим, что, несмотря на заявления Илона Маска и Дэвида Сакса, именно Варшавский договор стал реакцией на образование НАТО, а не наоборот. НАТО – это коллективная система безопасности, которая не нацелена на одного врага, а ее целью является защита членов организации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поддержал идею о неизбежном поражении Украины в войне с Россией.
Также "Комментарии" писал, что Илон Маск обвинил Джо Байдена в наглой лжи. По его словам, Украине нужно идти на мирное соглашение, ведь оккупированные территории останутся под контролем России. Кроме того, Маск призвал лидеров Европы признать такую ситуацию.
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сегодня, 12:09
Так тому щоб надати НАТО друге дихання і була не_спровокована внутрішньослов'янська розбірка. Юдиці неперевершені в отриманні прибутку з негараздів. Прикладом є monobank. Monobank набирає обертів на постійних скандалах. Клієнти втрачають зручність і гроші але їх у банку тільки більше є бо той кожен день на слуху. Так само ми ще побачимо відосик корумпованого Фюрера для якого жалоба і загибель дітей, які будуть з'являтись йому ночами, - prime time.