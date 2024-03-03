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Илон Маск поддержал идею, что НАТО должно прекратить свое существование

Американский миллиардер Илон Маск согласился с тем, что у НАТО исчезла цель существования после распада СССР.

сегодня, 11:27
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что после распада стран Варшавского договора перестал существовать смысл для продолжения работы НАТО. Маск поддержал идею, что вместо расформирования, НАТО начало расширение и якобы создало "враждебность" для других стран.

Илон Маск поддержал идею, что НАТО должно прекратить свое существование

Илон Маск поддержал идею расформировать НАТО. Фото из открытых источников

Илон Маск прокомментировал сообщение американского инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что после распада СССР НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом, а причина существования альянса исчезла.

"Но вместо того чтобы расформироваться, он придумал новую миссию: расширение. И в цикле расширения НАТО создали враждебность, необходимую для своего оправдания", — пишет бизнесмен.

Илон Маск согласился с этим утверждением, поддержав, что НАТО должно прекратить существование.

"Правда. Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор распались", — написал Илон Маск.

Отметим, что, несмотря на заявления Илона Маска и Дэвида Сакса, именно Варшавский договор стал реакцией на образование НАТО, а не наоборот. НАТО – это коллективная система безопасности, которая не нацелена на одного врага, а ее целью является защита членов организации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск поддержал идею о неизбежном поражении Украины в войне с Россией.

Также "Комментарии" писал, что Илон Маск обвинил Джо Байдена в наглой лжи. По его словам, Украине нужно идти на мирное соглашение, ведь оккупированные территории останутся под контролем России. Кроме того, Маск призвал лидеров Европы признать такую ситуацию.



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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1764018190277836903
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:09

Так тому щоб надати НАТО друге дихання і була не_спровокована внутрішньослов'янська розбірка. Юдиці неперевершені в отриманні прибутку з негараздів. Прикладом є monobank. Monobank набирає обертів на постійних скандалах. Клієнти втрачають зручність і гроші але їх у банку тільки більше є бо той кожен день на слуху. Так само ми ще побачимо відосик корумпованого Фюрера для якого жалоба і загибель дітей, які будуть з'являтись йому ночами, - prime time.


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