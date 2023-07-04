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Интриги по новому генсеку НАТО больше нет: Столтенберг внес ясность

Йенс Столтенберг остается генсеком НАТО еще на год

сегодня, 15:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что срок его полномочий во главе Альянса продлили еще на год. Поэтому он остается у руля блока до 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом Столтенберг написал у себя в Twitter.

Интриги по новому генсеку НАТО больше нет: Столтенберг внес ясность

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек высказал слова благодарности членам Альянса за оказанное доверие и предложение продлить срок его пребывания на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года.


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"Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", – написал Столтенберг.

О продлении мандата Столтенберга стало известно еще на прошлой неделе. Ведь ни один из потенциальных преемников Столтенберга, таких как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

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