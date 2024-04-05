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Изменят ли F-16 ситуацию на фронте: объяснение НАТО

В НАТО объяснили, как истребители повлияют на ход российско-украинской войны

5 апреля 2024, 23:59
Автор:
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Марьян Ощановский
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине.

Изменят ли F-16 ситуацию на фронте: объяснение НАТО

Украина в ближайшее время получит F-16. Фото из открытых источников

"Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО также прокомментировал продолжительность поставок F-16 в Украину.

"Время играет роль в Украине. Но следует помнить, что поставки F-16 требуют времени. И не только для подготовки самих самолетов, а главным образом потому, что важно иметь подготовленных пилотов", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у города Часов Яр в Донецкой области сейчас самая сложная ситуация с начала российского полномасштабного вторжения. Оккупанты применяют дроны против гражданского населения, а постоянные обстрелы наносят значительные разрушения городу. В городе почти не осталось бизнеса, приобрести продукты люди могут только в одном магазине, который продолжает работать.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что строя отношения с США, украинские власти должны всегда помнить, что для американских политиков главный приоритет – внутренний рынок, а не международные отношения, считает политолог Андрей Городницкий. Политолог отметил, что не зря многие американцы поддерживают позицию Дональда Трампа, что страны НАТО должны сделать Альянс сильным за собственные, а не за американские средства.



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Источник: https://www.bild.de/
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