Изначально неверно поняли: Столтенберг объяснил заявление о ядерном оружии НАТО

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил свои слова о том, что Североатлантический Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая. Говорит, что речь шла о модернизации вооружения, а не об увеличении количества. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Столтенберг сделал после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Столтенберг отметил, что НАТО уже десятилетиями имеет ядерные силы сдерживания, и в "этом нет ничего нового".
Он отметил, что модернизация ядерных сил сдерживания НАТО продолжается уже некоторое время, и "мы об этом прозрачно заявляем, об этом сообщалось в течение многих лет".
Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует увеличивать количество ядерных вооружений.
Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг акцентировал внимание на важности устойчивой поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Он убежден, что от надежности оборонной помощи Запада зависит, в частности, как долго РФ будет продолжать свою военную агрессию.
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Ігор
сегодня, 12:58
Все більше нервують і роблять помилок, з наближенням приходу Трампа. Вони розуміють, що доведеться пояснювати європейцям: чому Трамп зміг владнати, а ці 3 роки все більше розпалювали криваву клоунаду? Чи вже мають достатньо досвіду від злого Клоуна, щоб швидко перевзутись і робити вигляд що старого екстремістського взуття там не було? Як не було узурпації і розкрадання і знищення юдейцями 52-мільйонної країни.