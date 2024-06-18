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Изначально неверно поняли: Столтенберг объяснил заявление о ядерном оружии НАТО

Генсек подчеркнул, речь идет о модернизации, а не увеличении

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уточнил свои слова о том, что Североатлантический Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая. Говорит, что речь шла о модернизации вооружения, а не об увеличении количества. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Столтенберг сделал после встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Изначально неверно поняли: Столтенберг объяснил заявление о ядерном оружии НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Столтенберг отметил, что НАТО уже десятилетиями имеет ядерные силы сдерживания, и в "этом нет ничего нового".

"То, что мы модернизируем эти силы ядерного сдерживания, также не является новостью. Мы заменяем старые самолеты, устаревшие самолеты, на новые самолеты пятого поколения, а США модернизируют развернутые ими вооружения. Так что в этом нет ничего нового", – сказал генсек Альянса.

Он отметил, что модернизация ядерных сил сдерживания НАТО продолжается уже некоторое время, и "мы об этом прозрачно заявляем, об этом сообщалось в течение многих лет".

Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует увеличивать количество ядерных вооружений.

"Это модернизация ядерного сдерживания, которую мы имеем уже много лет. В этом нет ничего нового, и мы уже давно об этом говорили", – добавил он еще раз.

Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг акцентировал внимание на важности устойчивой поддержки Украины со стороны стран-партнеров и союзников. Он убежден, что от надежности оборонной помощи Запада зависит, в частности, как долго РФ будет продолжать свою военную агрессию.



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