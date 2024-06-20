Как изменятся подходы НАТО к войне в Украине с приходом нового генсека

Осенью истекает срок пребывания Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО. И уже есть определенность относительно нового руководителя, как и предполагалось, к июльскому саммиту Альянса, отметила политолог Олеся Яхно.

Марк Рютте

Следовательно, новым руководителем НАТО может стать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, уже давно имевший поддержку Германии и Франции. Позже его кандидатуру поддержали и послы НАТО. Будапешт снял свои возражения, а президент Румынии Клаус Иоганнис официального вышел из гонки.

Считается, что политолог говорит, что Рютте мог бы работать даже в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов. Потому что он однажды заявил, согласившись здесь с Трампом, что "Европа мало тратила на оборону". Яхно напомнила, что о необходимости увеличения расходов он говорил, в частности, на Давосе.

"В целом же, сама кандидатура следующего генсека НАТО показательна в том числе в контексте подходов Альянса к войне. Это сочетание того, что, с одной стороны, Альянс будет стремиться избежать более широкой эскалации с Россией (хотя оно уже по факту происходит), а с другой — должно поощрять союзников поддерживать военную и финансовую поддержку Украины, выведя ее на новый институциональный уровень (обсуждается, в частности, , переход под координацию НАТО от США формата "Рамштайн")", — считает Олеся Яхно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, президент Румынии Клаус Йоханнис заявил , что проинформировал союзников о НАТО о снятии своей кандидатуры на должность генерального секретаря организации. Таким образом, Румыния стала последней страной, снявшей свои возражения относительно кандидатуры Рютте в должности генсека НАТО.





