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Как раньше уже не будет: на какой шаг должно решиться НАТО, чтобы не проиграть РФ

Bloomberg пишет, для того, чтобы не проиграть РФ, НАТО придется резко увеличить расходы на оборону

сегодня, 14:36
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Кравцев Сергей

В новых реалиях тратить 2% ВВП на собственную оборону уже слишком мало. Странам НАТО придется поднять минимальную планку оборонных расходов до 3% ВВП. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Как раньше уже не будет: на какой шаг должно решиться НАТО, чтобы не проиграть РФ

НАТО. Фото из открытых источников

Авторы материала отмечают, что Альянс планирует установить для каждой страны объемы вооружений, которые они должны иметь – танков, самолетов, боеприпасов, систем ПВО и тому подобное. И именно для достижения этих целевых показателей странам НАТО, вероятно, придется повысить целевую планку расходов на оборону до 3% ВВП, говорят официальные лица, с которыми на условиях анонимности поговорили журналисты.

Члены НАТО обязались увеличить расходы, чтобы противостоять угрозе для Европы со стороны президента России Владимира Путина и на фоне требований нового президента США Дональда Трампа, который подтолкнул членов альянса взять на себя большую долю ответственности за оборону.

На сегодняшний день Организация Североатлантического договора просит союзников тратить на оборону 2% валового внутреннего продукта. По словам официальных лиц, новые цели по количеству вооружений могут увеличить эту цель до 3% ВВП.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже публично заявлял, что 2% от ВВП "просто недостаточно" для поддержания уровня сдерживания в долгосрочной перспективе.

В публикации говорится, сегодня некоторые страны НАТО уже тратят на оборону значительно выше, чем базовые 2% ВВП. Например, Польша в этом году выделила на оборону рекордные 186,6 миллиарда злотых (46 миллиардов долларов), или 4,7% ВВП. Зато Германия, крупнейший поставщик военной помощи Украине в ЕС, потратит в этом году 2,1%, или 72 миллиарда евро.

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