Какое решение примет Турция по членству Швеции в НАТО: СМИ узнали подробности

Новый глава Комитета по международным отношениям Сената США Бен Кардин заявил, что в октябре Турция может одобрить вступление Швеции в НАТО. Как передает портал "Комментарии", слова Кардина цитирует "Reuters".

Турция - НАТО. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Кардин заявил, что он рассмотрит соглашение с Турцией о покупке у Lockheed Martin истребителей F-16 стоимостью 20 миллиардов долларов, и что отмена решения его предшественника повлияет на больше вопросов, чем вступление Швеции в НАТО.

"Мне нужно обсудить с администрацией многие из этих вопросов, потому что они выходят за рамки одного вопроса, и я должен это понимать", — заявил Кардин.

Он сказал, что обсуждал вступление Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов стран-членов НАТО в среду.

"Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца. Если это действительно так, то, по крайней мере, у нас есть решение проблемы НАТО, но есть и другие вопросы, помимо самого вступления в НАТО, которые должны стать частью наших дискуссий в силу нашего продвижения вперед", — рассказал Кардин.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, согласившийся в июле на вступление Швеции в НАТО, выдвигает новые условия для того, чтобы турецкий парламент ратифицировал соответствующее решение. То, по его словам, Швеция якобы не выполняет взятые на себя обязательства. То увязывает всё с продажей американских истребителей F-16 своей стране (мол, лишь тогда ратификация заявки Швеции пройдет через турецкий парламент). Как оцениваете действия Турции в данной ситуации? К чему всё в итоге может прийти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



