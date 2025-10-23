logo

Критика Трампа в адрес Испании подействовала: почему от этого выиграет Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Критика Трампа в адрес Испании подействовала: почему от этого выиграет Украина

Испания после критики Трампа присоединится к закупке оружия для Украины

23 октября 2025, 13:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его страна присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Соответствующее заявление Санчес сделал перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Критика Трампа в адрес Испании подействовала: почему от этого выиграет Украина

Испания в НАТО. Фото: из открытых источников

Глава правительства Испании отметил, что закупка оружия у США "является инициативой НАТО, которая появилась несколько недель назад", и "Испания, которая является страной, преданной Североатлантическому альянсу, а также защите и поддержке Украины", присоединится к программе PURL.

Президент США Дональд Трамп уже длительное время довольно скептически высказывается в адрес Испании, критикуя Мадрид за нежелание увеличивать оборонные расходы. Накануне он в очередной раз выступил с критикой, заявив, что Испания – "не командный игрок". Еще раньше Трамп даже заявлял, что Испанию следует "исключить" из НАТО.

Санчес в четверг отметил, что с начала его премьерства Испания увеличивала свои военные расходы, и обвинил предыдущую власть в том, что это она не выполняла обязательства.

"Президент Трамп знает, что с момента моего назначения на пост премьера Испании мы не только выполняем свои обязательства, но и выполнили обязательства, которые не выполнили другие администрации, в этом случае администрация Народной партии", – сказал лидер Испании.

До сих пор Испания, которая вызвала возмущение среди союзников, отказавшись поддержать увеличение расходов НАТО на саммите лидеров в июне, оставляла открытой возможность присоединения к инициативе PURL.

Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.

Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.




Источник: https://elpais.com/espana/2025-10-23/ultima-hora-de-la-actualidad-politica-en-directo.html
