Критика Трампа в адрес Испании подействовала: почему от этого выиграет Украина

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его страна присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины. Соответствующее заявление Санчес сделал перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Глава правительства Испании отметил, что закупка оружия у США "является инициативой НАТО, которая появилась несколько недель назад", и "Испания, которая является страной, преданной Североатлантическому альянсу, а также защите и поддержке Украины", присоединится к программе PURL.

Президент США Дональд Трамп уже длительное время довольно скептически высказывается в адрес Испании, критикуя Мадрид за нежелание увеличивать оборонные расходы. Накануне он в очередной раз выступил с критикой, заявив, что Испания – "не командный игрок". Еще раньше Трамп даже заявлял, что Испанию следует "исключить" из НАТО.

Санчес в четверг отметил, что с начала его премьерства Испания увеличивала свои военные расходы, и обвинил предыдущую власть в том, что это она не выполняла обязательства.

"Президент Трамп знает, что с момента моего назначения на пост премьера Испании мы не только выполняем свои обязательства, но и выполнили обязательства, которые не выполнили другие администрации, в этом случае администрация Народной партии", – сказал лидер Испании.

До сих пор Испания, которая вызвала возмущение среди союзников, отказавшись поддержать увеличение расходов НАТО на саммите лидеров в июне, оставляла открытой возможность присоединения к инициативе PURL.

