В Испании резко ответили Трампу после его слов об исключении из НАТО

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Испания отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность исключения страны из НАТО из-за недостаточных оборонных расходов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".
Испания в НАТО. Фото: из открытых источников
Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.
Источники в испанском правительстве заявили, что Испания является преданным и полноправным членом НАТО, ведь она достигает своих целей по потенциалу настолько же, как и Соединенные Штаты.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ. При этом он высказал мнение, что Испанию, возможно, следует исключить из блока НАТО. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме.
В частности, Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой. В ходе общения Трампа спросили, готов ли он защищать Финляндию, если "Россия и Путин" на нее нападут. В ответ он дал свое согласие.
Также в ходе общения президент США высказался насчет Испании. В частности, он не исключает, что из-за низкого уровня военных расходов эту страну следует убрать из НАТО.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа готовят новый запрет для Китая: как он напрямую касается РФ.