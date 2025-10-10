В Испании резко ответили Трампу после его слов об исключении из НАТО

Испания отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность исключения страны из НАТО из-за недостаточных оборонных расходов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Испания в НАТО. Фото: из открытых источников

Испания отклонила предложение президента США Дональда Трампа об исключении ее из НАТО за невыполнение его повышенных целей по расходам на оборону.

Источники в испанском правительстве заявили, что Испания является преданным и полноправным членом НАТО, ведь она достигает своих целей по потенциалу настолько же, как и Соединенные Штаты.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности защищать Финляндию в случае нападения РФ. При этом он высказал мнение, что Испанию, возможно, следует исключить из блока НАТО. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме.

В частности, Дональд Трамп встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и они вместе пообщались с прессой. В ходе общения Трампа спросили, готов ли он защищать Финляндию, если "Россия и Путин" на нее нападут. В ответ он дал свое согласие.

Также в ходе общения президент США высказался насчет Испании. В частности, он не исключает, что из-за низкого уровня военных расходов эту страну следует убрать из НАТО.

"У нас был один отстающий. Это была Испания... Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают. И у них тоже все хорошо, знаете ли. Благодаря многим вещам, которые мы сделали, у них все в порядке... Честно говоря, может быть, вам стоит исключить их из НАТО", — сказал президент США.

