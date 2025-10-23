Критика Трампа на адресу Іспанії подіяла: чому від цього виграє Україна

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна приєднається до ініціативи PURL щодо закупівлі американської зброї для України. Відповідну заяву Санчес зробив перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

Глава уряду Іспанії зазначив, що закупівля зброї у США "є ініціативою НАТО, яка з'явилася кілька тижнів тому", і "Іспанія, яка є країною, відданою Північноатлантичному альянсу, а також захисту та підтримці України", приєднається до програми PURL.

Президент США Дональд Трамп вже тривалий час досить скептично висловлюється на адресу Іспанії, критикуючи Мадрид за небажання збільшувати оборонні витрати. Напередодні він вкотре виступив із критикою, заявивши, що Іспанія – "не командний гравець". Ще раніше Трамп навіть заявляв, що Іспанію слід "виключити" із НАТО.

Санчес у четвер зазначив, що з початку його прем'єрства Іспанія збільшувала свої військові витрати, і звинуватив попередню владу в тому, що вона не виконувала зобов'язання.

"Президент Трамп знає, що з моменту мого призначення на посаду прем'єра Іспанії ми не тільки виконуємо свої зобов'язання, а й виконали зобов'язання, які не виконали інші адміністрації, у цьому випадку адміністрація Народної партії", – сказав лідер Іспанії.

Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення витрат НАТО на саміті лідерів у червні, залишала відкритою можливість приєднання до ініціативи PURL.

