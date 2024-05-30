До саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, страны-члены альянса должны избрать нового генерального секретаря НАТО. После длительной гонки, наиболее вероятным преемником Столтенберга является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Фото из открытых источников

Йенсу Столтенбергу дважды продлевали на год полномочия генсека НАТО. Первый раз из-за российского вторжения, тогда как во второй – из-за невозможности выбрать преемника.

Тем не менее, решение о новом генсеке НАТО идет до конца, среди претендентов рассматривались премьер Дании Мэтте Фредериксен, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Эстонии Кая Каллас, премьер Литвы Ингрида Шимоните и бывший президент Словакии Зузана Чапутова.

Однако после месяцев дискуссии большинство стран поддерживают премьер-министра Нидерландов Марк Рютте как нового генсека НАТО. В настоящее время у него есть единственный оппонент президента Румынии Клаус Йоханнис, которого поддерживают несколько стран – Словакия и Венгрия, которая резко высказалась против Рютте. Турция также выступала долгое время против премьера Нидерландов, однако со временем перестала критиковать его кандидатуру.

Таким образом, вероятно, на саммите НАТО в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будет представлен как новый генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Путин помешал премьеру Эстонии Каи Каллас стать генеральным секретарем НАТО.

Также "Комментарии" писали о реакции России на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, призывающего дать разрешение Украине бить западным оружием по России.