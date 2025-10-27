Кто в НАТО активно продвигает отправку иностранных войск в Украину: детали

Эстония решительно поддержала членство Украины в НАТО и присутствие иностранных войск в стране, отметив, что это станет гарантией ее безопасности. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время совместной конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой сделал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Мы очень четко выражаем свою позицию относительно присоединения Украины к НАТО. Мы отстаиваем полноправное членство Украины в НАТО. И этому не должны помешать никакие обстоятельства. Это очень четко", — отметил Тсахкна.

Министр подчеркнул, что Эстония была первой страной, которая на правительственном уровне заявила: Украина должна получить безопасность в виде "сапог на земле".

По словам министра, для этого, когда наступит прекращение огня, Украине необходимо стать членом НАТО.

"Мы очень убеждены и надеемся, что другие союзники по НАТО поймут: если нужны гарантии безопасности, то это членство в НАТО и присутствие солдат", — добавил Тсахкна.

Стоит отметить, Эстония предоставила Украине более 500 млн евро военной помощи — это 1,4% ее ВВП, что ставит страну среди мировых лидеров по вкладу относительно экономики.

Помощь включает Javelin, гаубицы и другую артиллерию, противотанковые средства, минометы, транспорт, связь, полевые госпитали (вместе с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией), медицинские принадлежности, средства защиты и сухпайки.

