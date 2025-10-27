Хто в НАТО активно просуває відправку іноземних військ до України: деталі

Естонія рішуче підтримала членство України в НАТО та присутність іноземних військ у країні, зазначивши, що це стане гарантією її безпеки. Як передає портал "Коментарі", відповідну заяву під час спільної конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зробив голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

"Ми дуже чітко висловлюємо свою позицію щодо приєднання України до НАТО. Ми відстоюємо повноправне членство України в НАТО. І цьому не маємо перешкодити жодних обставин. Це дуже чітко", — зазначив Тсахкна.

Міністр наголосив, що Естонія була першою країною, яка на урядовому рівні заявила: Україна має отримати безпеку у вигляді "чобіт на землі".

За словами Міністра, для цього, коли настане припинення вогню, Україні необхідно стати членом НАТО.

"Ми дуже переконані і сподіваємося, що інші союзники з НАТО зрозуміють: якщо потрібні гарантії безпеки, то це є членство в НАТО і присутність солдатів", — додав Тсахкна.

Варто зазначити, що Естонія надала Україні понад 500 млн євро військової допомоги — це 1,4% її ВВП, що ставить країну серед світових лідерів за вкладом щодо економіки.

Допомога включає Javelin, гаубиці та іншу артилерію, протитанкові засоби, міномети, транспорт, зв'язок, польові госпіталі (разом з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне приладдя, засоби захисту та сухпайки.

