logo

BTC/USD

63167.14

ETH/USD

2574.39

LTC/USD

67.40

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Кто в НАТО против вступления Украины в Альянс: Эрдоган назвал главную страну-противника
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто в НАТО против вступления Украины в Альянс: Эрдоган назвал главную страну-противника

Эрдоган подтвердил, что внутри Альянса действительно нет согласия по перспективах членства Украины в Альянсе

сегодня, 15:14 comments2370
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против вступления Украины в НАТО выступают не только ряд стран, но и лидер Альянса США. Они не желают приема Украины в свои ряды. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Турции сделал в интервью NBC News.

Кто в НАТО против вступления Украины в Альянс: Эрдоган назвал главную страну-противника

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

"Эти вопросы не следует решать в спешном порядке. Когда мы принимаем решения и обдумываем их, мы всегда учитываем мнение других государств-членов НАТО, обсуждаем возможные ситуации за переговорным столом и принимаем окончательное решение соответствующим образом", — отметил турецкий лидер.

Издание указывает, что замечания Эрдогана, скорее всего, разочаруют его украинского коллегу Владимира Зеленского, который продолжает натаивать, чтобы партнеры дали конкретные обещания по перспективах членства Украины в блоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал два вопроса по войне, которые удалось обсудить с Эрдоганом.

Также издание "Комментарии" сообщало – все страны-члены Североатлантического альянса будут на самом деле в безопасности только тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Болгарии Иван Кондов, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Болгарии.

Ранее "Комментарии" писали – нынешняя война Украины и России – это не просто региональный конфликт, который можно разрешить путём переговоров. Украина никогда не признает территориальные претензии России, как Россия никогда не признает территориальную целостность Украины. Так будет, по крайней мере, ближайшие 20 лет. Поэтому, несмотря на то, что указано в нашей Конституции, ни ЕС, ни НАТО Украине в ближайшее время не светят. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости