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Кто вместо Столтенберга: появился еще один возможный кандидат на пост генсека НАТО

По информации Bloomberg, на пост генерального секретаря Альянса претендует президент Румынии Клаус Йоханнис

сегодня, 08:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Румыния уведомила страны НАТО о том, что планирует выдвинуть на пост генерального секретаря Альянса своего президента Клауса Йоханниса. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Кто вместо Столтенберга: появился еще один возможный кандидат на пост генсека НАТО

Клаус Йоханнис. Фото из открытых источников

СМИ стало известно, что выдвижение кандидатуры президента Клауса Йоханниса осложнит усилия других союзников по назначению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком Североатлантического альянса.

Неназванные европейские и американские чиновники в комментарии изданию выразили сомнение в шансах Йоханниса. Некоторые из них заявили, что румынская попытка, вероятно, просто затянет процесс, прежде чем Рютте в конечном итоге станет генсеком.

Несколько американских чиновников рассказали Bloomberg, что президент Джо Байден высоко оценивает обоих кандидатов, но что США уже отдали свое предпочтение Рютте.                                                                                                       

Страны НАТО пытаются договориться о преемнике действующего генсека Йенса Столтенберга к моменту встречи министров иностранных дел в Брюсселе в начале апреля по случаю 75-летия Альянса.

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Также издание "Комментарии" сообщало – правительства западных стран стали все чаще предупреждать о возможном нападении России на страны НАТО − такие предостережения основываются на новых оценках военного потенциала России и ее угроз безопасности Альянса. Об этом пишет "Financial Times".




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-22/romania-throws-wrench-in-push-to-make-rutte-next-nato-chief?srnd=undefined
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