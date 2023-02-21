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Кулеба рассказал, какие потребности для Украины обсуждали с генсеком НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил детали разговора с главой военного альянса.

сегодня, 15:21
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Автор:

Slava Kot

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в штаб-квартире военного альянса с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой внешней политики ЕС Жозепом Борреллем. После встречи украинский министр рассказал детали разговора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Кулеба рассказал, какие потребности для Украины обсуждали с генсеком НАТО

Встреча Кулебы со Столтенбергом и Боррелем. Фото из открытых источников

Украина провела трехстороннюю встречу с представителями НАТО и ЕС, где обсудили вопросы будущей помощи для противостояния российской агрессии. Итогами встречи поделился с журналистами глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где заявил, что главная задача это координация всех усилий.


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"Мощности для производства есть. Мощность для доставки есть. Так что нам нужна координация — координация для выполнения. И это то, что мы сегодня обсуждали", — сказал Кулеба.

Свое выступление Кулеба сделало через несколько часов после речи президента России Владимира Путина. На эту речь успел отреагировать генсек НАТО Йенс Столтенберг, осудивший российскую агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал реакцию военного аналитика по обороне на выступление президента РФ Владимира Путина. По мнению военного эксперта, Путин готовится к третьей мировой войне.

Также "Комментарии" писали, что во время своего обращения в федеральное собрание российский диктатор объяснил, почему начал войну в Украине. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что это была реакция на агрессивные действия Запада.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-2-21-23/index.html
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