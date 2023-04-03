4 апреля НАТО объявит о присоединении к военному альянсу новой страны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия 4 апреля присоединится к военному альянсу, ведь все 30 членов НАТО одобрили вступление скандинавской страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
4 апреля состоится церемония поднятия флага НАТО в Брюсселе, которая станет символом празднования 74-й годовщины военного альянса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Кроме 30 членов НАТО также поднимут флаг нового члена организации – Финляндии.
В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако при принятии членами НАТО резолюции о вступлении скандинавских стран Турция и Венгрия начали замедлять процесс. Финляндия решила этот вопрос, а после демонстрации в Швеции и сожжения Корана Турция заморозила вступление Швеции в НАТО. Однако Столтенберг ожидает, что Швеция в ближайшее время станет членом военного альянса.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина пригласили в одну из стран НАТО. Действует ли там ордер на арест?
Также "Комментарии" писали о том, что Швеция критически отреагировала на шантаж Венгрии по вступлению в НАТО.
Обсуждения
Новости