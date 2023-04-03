4 апреля НАТО объявит о присоединении к военному альянсу новой страны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Финляндия 4 апреля присоединится к военному альянсу, ведь все 30 членов НАТО одобрили вступление скандинавской страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

4 апреля состоится церемония поднятия флага НАТО в Брюсселе, которая станет символом празднования 74-й годовщины военного альянса.

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"Это действительно исторический день, это большой день для альянса", – сказал Йенс Столтенберг.

Кроме 30 членов НАТО также поднимут флаг нового члена организации – Финляндии.

"Мы впервые поднимем флаг Финляндии здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, безопасности Северных стран и для НАТО в целом", — говорит Столтенберг и добавляет, что "это самый быстрый процесс вступления в НАТО за всю современную историю".

В мае 2022 года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако при принятии членами НАТО резолюции о вступлении скандинавских стран Турция и Венгрия начали замедлять процесс. Финляндия решила этот вопрос, а после демонстрации в Швеции и сожжения Корана Турция заморозила вступление Швеции в НАТО. Однако Столтенберг ожидает, что Швеция в ближайшее время станет членом военного альянса.

"Моя цель и цель союзников по НАТО состоит в том, чтобы в будущем мы также привлекли Швецию в альянс", — говорит глава НАТО.

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