МИД Украины отреагировало на вступление Финляндии в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рад вхождению Финляндии в НАТО, однако добавил, что наилучшим решением для безопасности Европы является вступление Украины в военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. Во время этой встречи украинский политик приветствовал Финляндию с вступлением в НАТО.

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"Мы все сегодня рады за Финляндию", – заявил Дмитрий Кулеба.

Кулеба считает, что решение принять скандинавскую страну в Альянс станет изменением старых стратегий, существовавших в Европе. Также глава МИД упомянул в своей речи и об Украине.

"Вступление Финляндии является четким сигналом о том, что пришло время пересмотра старых стратегий и старых представлений и нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем окончательное членство Украины в НАТО", — сказал Кулеба.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину военных России, Финляндия вместе со Швецией подала заявки на вступление в НАТО. После согласования всех 30 членов военного альянса страну официально приняли в союз 4 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве отреагировали на вступление Финляндии в НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие действия Запада посягают на безопасность Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что Столтенберг отреагировал на угрозы России по поводу членства Финляндии в НАТО. В МИД РФ заявили, что будут взимать войска на общую границу с новым членом НАТО.