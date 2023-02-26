Роблес ответила, будут ли солдаты НАТО участвовать в войне в Украине

По мнению министра обороны Испании Маргариты Роблес ни один испанский солдат не будет воевать в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Роблеса для издания La Vanguardia.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Фото с открытых источников

Министр обороны Испании Маргарита Роблес исключила возможность того, что солдаты из страны могут принять участие в войне против Российской Федерации на территории Украины.

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"Это совершенно невозможный сценарий, его не существует. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против одной из стран НАТО. Никогда, никогда, ни один солдат из страны НАТО, а Испания является одной из них, не будет участвовать в войне в Украине. Никогда, никогда", — говорит глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес.

Министр заявила, что испанские солдаты могли бы начать военные действия только в том случае, если бы кто-то совершил нападение на члена НАТО. Тогда страна могла бы обратиться в военный альянс и активировать пятую статью, согласно которой нападение на одного члена НАТО является нападением на все страны, входящие в союз.

Во время интервью Роблес спросили о России, возможно обходящей санкции у берегов Сеуты, части территории Испании, находящейся в Африке. Руководитель министерства обороны Испании не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о таких действиях России.

"Честно признаюсь, у меня нет информации об этой связи", — сказала Роблес.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан вредит не только Украине. Венгрия дала сигнал о задержке Финляндии и Швеции.

Также "Комментарии" писали о Путине, который назвал план Запада относительно будущего России.