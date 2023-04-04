Мировые лидеры реагируют на вступление Финляндии в НАТО: Байден, Шольц, Сунак, Зеленский и другие

Решение по изменению своего нейтрального статуса скандинавская страна приняла после полномасштабного вторжения России в Украину. В мае 2022 года Финляндия подала заявку на вступление в военный альянс, а 4 апреля 2023 года официально стала 31 членом НАТО. Лидеры мира отреагировали на такое событие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter политиков

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото из открытых источников

Западные политики радостно восприняли вступление Финляндии в НАТО, называя это историческим моментом. Президент США Джо Байден напомнил, что Финляндия присоединилась к Альянсу в его 74-ю годовщину.

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"Семьдесят четыре года назад, когда Соединенные Штаты и 11 других стран объединились, чтобы создать Организацию Североатлантического договора — президент Трумэн сказал: "Если в будущем есть нечто неизбежное, то это воля люди мира за свободу и мир". Сегодня эта воля сильнее , чем когда-либо, после присоединения Финляндии к НАТО", — сообщает Байден.

Отреагировал на вступление в НАТО и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

" Финляндия, д обро пожаловать в НАТО. Это исторический день для вас и для нашего альянса. Это шаг, который делает каждого из нас более безопасным", — пишет Сунак.

Другим европейским политиком, что выразил приветствие, был канцлер Германии Олаф Шольц, который сказал, что НАТО получило сильного друга.

"Это хорошая новость и победа трансатлантической безопасности. Благодаря Финляндии наш оборонный альянс получил сильного друга", — пишет Шольц и напоминает, что у другой скандинавской страны Швеции есть полная поддержка Германии.

Также появилась реакция генсека НАТО Йенса Столтенберга, который сообщил, что план Путина провалился.

"Президент Путин хотел закрыть двери НАТО. Сегодня мы показываем миру, что эти действия провалились, что агрессия и запугивание не работают. Вместо уменьшения НАТО он достиг противоположного. У Финляндии теперь самые сильные друзья и союзники в мире", — сообщил Столтенберг.

Финляндию со вступлением в НАТО также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я искренне поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинисте со вступлением в НАТО с 74-й годовщиной его основания. В условиях российской агрессии альянс стал единственной действенной гарантией безопасности в регионе. Мы ожидаем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит Украину к нашей евроатлантической цели", — написал в Twitter Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на вступление Финляндии отреагировали в Кремле.

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