Главная Новости Мир НАТО Может ли РФ заблокировать вступление Украины в НАТО: что теперь говорит Рютте
commentss НОВОСТИ Все новости

Может ли РФ заблокировать вступление Украины в НАТО: что теперь говорит Рютте

Генсек Альянса подчеркнул, что у России нет права вето на вступление Украины в НАТО

27 ноября 2025, 07:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, что предусматривает так называемое мирное соглашение США, предоставленное Киеву. Соответствующее заявление сделал генсек Североатлантического Альянса Марк Рютте, пишет "Politico".

Может ли РФ заблокировать вступление Украины в НАТО: что теперь говорит Рютте

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, таким образом генсек НАТО отвергнул предложение Москвы и Вашингтона касаемо мирного соглашения, которое заблокирует вступление Украины в Альянс.

"У России нет ни права голоса, ни права вето в вопросе о членстве в НАТО", — заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что Вашингтонский договор, положивший начало Альянсу, "позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к альянсу".

"Politico" отмечает, что комментарии Рютте последовали за предложением США положить конец полномасштабной войне с Россией, которое стало известно на прошлой неделе. В нем содержалось положение о том, что НАТО соглашается "не принимать Украину ни в какой момент в будущем".

Генсек Альянса предупредил, что Москва не перестанет ставить под угрозу безопасность Европы, даже если согласится на мирное соглашение.

"Россия еще долго будет представлять собой долгосрочную угрозу", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — войну в Украине в самом деле реально завершить до конца 2025 года. Но прекращение войны и любые "мирные планы" не отменят того факта, что Россия будет оставаться большой угрозой для Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью испанскому изданию El Pais заявил генеральный секретарь НАТО Марка Рютте.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин из-за санкций США начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России. Об этом в интервью "El Pais" рассказал генсек НАТО Марк Рютте.




Источник: https://www.politico.eu/article/mark-rutte-rules-russia-veto-ukraine-joining-nato/
