Может ли РФ заблокировать вступление Украины в НАТО: что теперь говорит Рютте

Москва не имеет права вето на вступление Украины в НАТО, что предусматривает так называемое мирное соглашение США, предоставленное Киеву. Соответствующее заявление сделал генсек Североатлантического Альянса Марк Рютте, пишет "Politico".

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, таким образом генсек НАТО отвергнул предложение Москвы и Вашингтона касаемо мирного соглашения, которое заблокирует вступление Украины в Альянс.

"У России нет ни права голоса, ни права вето в вопросе о членстве в НАТО", — заявил Рютте.

Он также подчеркнул, что Вашингтонский договор, положивший начало Альянсу, "позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к альянсу".

"Politico" отмечает, что комментарии Рютте последовали за предложением США положить конец полномасштабной войне с Россией, которое стало известно на прошлой неделе. В нем содержалось положение о том, что НАТО соглашается "не принимать Украину ни в какой момент в будущем".

Генсек Альянса предупредил, что Москва не перестанет ставить под угрозу безопасность Европы, даже если согласится на мирное соглашение.

"Россия еще долго будет представлять собой долгосрочную угрозу", — сказал он.

