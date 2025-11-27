Чи може РФ заблокувати вступ України до НАТО: що тепер говорить Рютте

Москва не має права вето на вступ України до НАТО, що передбачає так звану мирну угоду США, надану Києву. Відповідну заяву зробив генсек Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте, пише "Politico".

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Видання зазначає, таким чином генсек НАТО відкинув пропозицію Москви та Вашингтона щодо мирної угоди, яка заблокує вступ України до Альянсу.

"Росія не має ні права голосу, ні права вето в питанні про членство в НАТО", — заявив Рютте.

Він також підкреслив, що Вашингтонський договір, який започаткував Альянс, "дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до альянсу".

"Politico" зазначає, що коментарі Рютте пішли за пропозицією США покласти край повномасштабній війні з Росією, яка стала відомо минулого тижня. У ньому містилося положення про те, що НАТО погоджується "не приймати Україну в жодний момент у майбутньому".

Генсек Альянсу попередив, що Москва не перестане ставити під загрозу безпеку Європи, навіть якщо погодиться на мирну угоду.

"Росія ще довго буде довгостроковою загрозою", — сказав він.

