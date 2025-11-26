Рютте рассказал, на какой беспрецедентный шаг готов пойти Путин внутри РФ из-за санкций США

Рубрики
Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин из-за санкций США начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "El Pais" рассказал генсек НАТО Марк Рютте.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Генсек подтвердил большое влияние на экономику России новых санкций США, которые направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний.
По его словам, это означает, что мы видим значительные последствия как первого, так и второго порядка.
Генсек НАТО также отметил, что в российских медиа уже появились сообщения о том, что Кремль рассматривает возможность повышения налогов — шаг, который, по его словам, всегда является непопулярным и свидетельствует о глубине экономического давления, которое испытывает Кремль.
По его словам, именно экономическое давление может стать одним из ключевых факторов изменения настроений российского общества и элит относительно продолжения войны против Украины.
