Рютте рассказал, на какой беспрецедентный шаг готов пойти Путин внутри РФ из-за санкций США
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте рассказал, на какой беспрецедентный шаг готов пойти Путин внутри РФ из-за санкций США

Генсек НАТО отметил, что в российских медиа уже появились сообщения о том, что Кремль рассматривает возможность повышения налогов

26 ноября 2025, 10:23
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин из-за санкций США начал рассматривать непопулярное решение. Речь идет о повышении налогов в России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "El Pais" рассказал генсек НАТО Марк Рютте.



Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Генсек подтвердил большое влияние на экономику России новых санкций США, которые направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

"Это имеет значительное влияние, потому что то, что президент Трамп (лидер США Дональд Трамп – ред.) сделал против "Роснефти" и "Лукойла", также влияет на такие страны, как Китай и Индия, которые обеспокоены тем, что санкции США могут повлиять на них, поскольку они все еще ведут бизнес с этими компаниями", — сказал Марк Рютте.

По его словам, это означает, что мы видим значительные последствия как первого, так и второго порядка.

Генсек НАТО также отметил, что в российских медиа уже появились сообщения о том, что Кремль рассматривает возможность повышения налогов — шаг, который, по его словам, всегда является непопулярным и свидетельствует о глубине экономического давления, которое испытывает Кремль.

"Я был политиком, и я знаю, что последнее, что вы хотите сделать, это повысить налоги, потому что это непопулярно среди избирателей. Поэтому если Путин сейчас находится в точке, когда ему приходится повышать налоги, это многое говорит о ситуации в России. Война против Украины действительно влияет на жизнь россиян", — рассказал Рютте.

По его словам, именно экономическое давление может стать одним из ключевых факторов изменения настроений российского общества и элит относительно продолжения войны против Украины.

"В конце концов, это, несомненно, достигнет и элиты в Москве, и люди начнут звонить Путину и говорить: "Да, мы вас поддерживаем, но не могли бы вы еще раз объяснить, почему это хорошая политика?", — отметил генсек Альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — "СВО" продолжается: с какими проблемами столкнулись большинство регионов России под конец года.




Источник: https://elpais.com/internacional/2025-11-26/mark-rutte-rusia-seguira-siendo-una-amenaza-para-europa-aunque-haya-acuerdo-de-paz-en-ucrania.html
