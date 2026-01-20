Можно обойтись без аннексии: в НАТО предложили Трампу альтернативу относительно Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте непублично предлагает президенту США Дональду Трампу альтернативу аннексии Гренландии.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Предложение касается возможного пересмотра действующего соглашения между США и Данией о защите Гренландии с 1951 года. Речь также идет о вероятности включения в новый договор гарантий, которые ограничат или полностью заблокируют китайские инвестиции в экономику Гренландии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Таким образом, Марк Рютте стремится снизить напряженность и избежать открытого конфликта между союзниками по НАТО.

Перед этим Трамп пригрозил 10-процентной пошлиной против стран, не поддержавших план США по контролю над Гренландией.

Предложения генсека в Белом доме официально не комментируют, однако сам Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что провел телефонный разговор по Гренландии с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Как я уже сказал всем, очень четко, Гренландия чрезвычайно важна для национальной и мировой безопасности. Нет пути назад – с этим все согласны!" – отметил Трамп.

В ходе разговора он согласился на встречу разных сторон на Всемирном экономическом форуме (WEF) в Давосе.

При этом Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты являются самой "мощной страной в мире". По его словам, это в значительной степени объясняется реорганизацией американских вооруженных сил во время его первого президентского срока, которая продолжается еще более ускоренными темпами.

