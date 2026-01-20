Можна обійтись без анексії: у НАТО запропонували Трампу альтернативу щодо Гренландії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте непублічно пропонує президенту США Дональду Трампу альтернативу анексії Гренландії.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Пропозиція стосується можливого перегляду чинної з 1951 року угоди між США та Данією про захист Гренландії. Йдеться також про ймовірність включення до нового договору гарантій, які обмежать або повністю заблокують китайські інвестиції в економіку Гренландії. Про це повідомляє CNN з посиланням на обізнане джерело.

Таким чином Марк Рютте прагне знизити напруженість та уникнути відкритого конфлікту між союзниками по НАТО.

Перед цим Трамп пригрозив 10-відсотковим митом проти країн, які не підтримали план США щодо контролю над Гренландією.

Пропозиції генсека у Білому домі офіційно не коментують, однак, сам Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що провів телефонну розмову щодо Гренландії із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Як я вже сказав усім, дуже чітко, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Немає шляху назад – із цим усі згодні!", – зазначив Трамп.

Під час розмови він погодився на зустріч різних сторін на Всесвітньому економічному форумі (WEF) у Давосі.

При цьому Трамп наголосив, що Сполучені Штати є "найпотужнішою країною у світі". За його словами, це значною мірою пояснюється реорганізацією американських збройних сил під час його першого президентського терміну, яка "продовжується ще більш прискореними темпами".

