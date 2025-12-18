На чем США поставили крест: Зеленский раскрыл новые детали разговора с Байденом еще до 24 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что его не удивляет позиция официального Вашингтона по недопустимости членства Украины в НАТО. Ведь это не только позиция нынешней администрации США. Президент заявил, что еще до начала полномасштабного вторжения России получил от тогдашнего президента США Джо Байдена четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил во время брифинга.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Украинский лидер отметил, во время первых разговоров с Джо Байденом он открыто поднимал вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс, ведь курс на НАТО закреплен в Конституции и рассматривается Киевом как реальная гарантия безопасности.

"Я с первого диалога честно поднимал этот вопрос. Я прямо спрашивал, может ли Украина быть в НАТО, потому что мы этого хотим и понимаем, что это настоящие гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО", — рассказал Владимир Зеленский.

