logo

BTC/USD

88822

ETH/USD

2969

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО На чем США поставили крест: Зеленский раскрыл новые детали разговора с Байденом еще до 24 февраля
commentss НОВОСТИ Все новости

На чем США поставили крест: Зеленский раскрыл новые детали разговора с Байденом еще до 24 февраля

Зеленский уверяет, что еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину получил от Белого дома четкий отказал по членству в НАТО

18 декабря 2025, 15:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что его не удивляет позиция официального Вашингтона по недопустимости членства Украины в НАТО. Ведь это не только позиция нынешней администрации США. Президент заявил, что еще до начала полномасштабного вторжения России получил от тогдашнего президента США Джо Байдена четкий ответ о перспективах членства Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил во время брифинга.

На чем США поставили крест: Зеленский раскрыл новые детали разговора с Байденом еще до 24 февраля

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Украинский лидер отметил, во время первых разговоров с Джо Байденом он открыто поднимал вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс, ведь курс на НАТО закреплен в Конституции и рассматривается Киевом как реальная гарантия безопасности.

"Я с первого диалога честно поднимал этот вопрос. Я прямо спрашивал, может ли Украина быть в НАТО, потому что мы этого хотим и понимаем, что это настоящие гарантии безопасности. Это было еще до войны. Президент Байден мне сказал: "Нет, вы не будете в НАТО", — рассказал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация президента США Дональда Трампа выразила готовность предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, основанные на пятой статье Североатлантического договора. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает Axios. Стоит ли Украине соглашаться на такую альтернативу возможному членству в НАТО? В чем может быть подвох такой инициативы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США представили законопроект о выходе из НАТО.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости